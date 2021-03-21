محافظ أسوان يعلن عودة بطولة النيل الدولية للسباحة فى أكتوبر المقبل

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عودة تنظيم بطولة النيل الدولية السادسة خلال شهر أكتوبر القادم، بهدف تشجيع السياحة الرياضية على أرض أسوان.

وأضاف اللواء عطية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسوان تستضيف أيضا بطولة أخرى لدول حوض النيل، وسيتم إنشاء مركز التجديف بأسوان وآخر للإعداد والتدريب الأفريقى للملاحة الرياضية.

وأوضح محافظ أسوان، أن المحافظة تسعى بكل جدية لإنشاء بنية تحتية قوية مع التطوير والتجميل، بالإضافة إلى الإسراع فى تنفيذ مشروعات حياه كريمة وتطوير الريف المصرى بمركزى كوم وأدفو، لافتاً إلى أن هذه الطفرة التنموية ستجعل أسوان قادرة على استضافة الأحداث والبطولات الدولية والمحلية ووضعها ضمن برامجها السياحية.