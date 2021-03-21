اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم غدا حفل لتكرم الأمهات المثاليات

الأحد، 21 مارس 2021 11:00 م
محافظة القاهرة تنظم غدا حفل لتكرم الأمهات المثاليات ديوان محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تقيم محافظة القاهرة غدا الإثنين حفل بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم، وذلك بحضور للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يتم تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة القاهرة وكذلك عدد من النماذج المشرفة وعدد من الأمهات المثاليات من العاملين بمحافظة القاهرة والإدارات التابعة لها.
 
ونظمت محافظة القاهرة منذ أيام حفل بمناسبة يوم الشهيد، شهد تكريم عدد من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية، كذلك إطلاق أسماء 4 من شهداء الوطن على مدارس بالعاصمة تخليدا لذكراهم العطرة.
 
وسلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الحفل، 4 من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بالمدارس التى تحمل أسماء أبناءهم تقديرًا لتضحياتهم وهم البطل الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد على مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين بمصر الجديدة ، والبطل الشهيد جندي مجند عاشور سيد أبو سريع على مدرسة طرة الابتدائية بنين بالمعادي  ، والبطل الشهيد جندي مجند محمود رأفت محمود على مدرسة القطامية للتعليم الفني الصناعي بحي الخليفة، والبطل الشهيد جندي مجند كيرلس كامل ميخائيل على مدرسة مصر الإعدادية بنين بعين شمس، كما تم تكريم 4 من مصابي العمليات الحربية هم نقيب أحمد محمد نجيب ، وجندي مجند عمرو محسن محمود حسن ، وجندي مجند أسامة أمين فتوح أحمد ، وجندي مجند عبدالرحمن خالد حسن جلال  .
 
 

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محافظة القاهرة

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