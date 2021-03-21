مجلة نور للأطفال تطرح أغنية "ماما الغالية" بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.. فيديو

كتب ـ لؤى على

أطلقت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الأم ، أغنية بعنوان "ماما الغالية" .

كتب كلمات الأغنية الشاعر حمدي هاشم حسانين، وقام بالتلحين والتوزيع إبراهيم الطربيشي، وأدت كلماتها الطفلة مني إبراهيم وأخرجها محـمد ربيع، تحت إشراف الدكتورة نهي عباس رئيس تحرير المجلة.

تأتي هذه الأغنية مشاركة من مجلة نور لكل أم مصرية، كافحت وتكافح من أجل بناء جيل ناجح يشارك في بناء الوطن.

يذكر أن "نور" هى مجلة مصورة للفتيات والفتيان تناسب الفئة العمرية من سن 8 حتى 18 سنة، وتصدرها شهريًا المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.