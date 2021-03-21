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الرئيس السيسي يهنئ الأم المصرية فى عيدها: أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن

الأحد، 21 مارس 2021 12:09 م
الرئيس السيسي يهنئ الأم المصرية فى عيدها: أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى كل أم مصرية، بمناسبة عيد الأم، حيث يحتفلن، فى 21 مارس، من كل عام بعيد الأم
 
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة للرئيس السيسي مكتوب فيها:" في عيدها.. أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام".
 
الرئيس السيسي يهنئ الأم المصرية فى عيدها أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن (2)
 
 
الرئيس السيسي يهنئ الأم المصرية فى عيدها أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن (1)
 

 


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