ما هى أسباب الحيض العيني؟..تعرف على مرض هيمولاكريا

كتب - محمود جلال

الدموع الدموية هي حالة تتسبب في إدماع العين دموعا ممزوجة جزئياً بدماء، ويصيب هذا المرض الإناث بشكل أكبر، ومن خلال التقرير نكشف عن حالة هيمولاكريا، وأسباب الحيض العيني، وذلك وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth وهناك العديد من الحالات النادرة فى هذا السياق، وتتمثل الحالة فى بكاء دموع حمراء من الدم، ويأتي الدم بعد جرح أو إصابة تسبب عدم الراحة.



الدموع الدموية

الحيض العيني

هو نزيف دوري في الأجزاء غير التناسلية خلال فترات، هذا يمكن أن يجعل المرأة تنزف من العين والشفتين والأنف، في حين أن نزيف الأنف شائع جدًا، فإن الدموع الدموية من العين نادرة، كما أن حالة هذه المرأة ليست الأولى، هناك العديد من الحالات التي عانت فيها النساء في فترة الحيض من دموع دموية.



الحيض العيني

ما هي حالة هيمولاكريا؟

هناك حالة طبية أخرى تسمى هيمولاكريا تسبب الدموع الدموية بغض النظر عن الجنس أو الحالة الصحية.



هيمولاكريا

أسباب الحيض العيني:

السبب الرئيسي لهذه الحالة هو نفاذية الأوعية الدموية، والتغيرات الهرمونية خلال فترات تؤثر على هذا الأمر الذي يؤدي إلى نزيف من العين، وفقًا للدراسة التي أجرتها المجلة الطبية البريطانية، "يعتبر الحيض المتقلب ناتجا عن استجابة الأوعية الدموية للهرمونات في وجود أو عدم وجود أنسجة بطانة الرحم.