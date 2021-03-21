ما امتيازات الأم فى قانون الخدمة المدنية؟

كتب أحمد حمادة

أكد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على حقوق المرأة والأم الحاضنة في 9 مواد رئيسية تهتم بحقوق المرأة فى الوظائف الحكومية

هل أنصف القانون المرأة بالمساواه مع الرجل في القانون؟

حظر قانون الخدمة المدنية التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب أخر

هل لا يقدر أداء الأم الحاصلة على رعاية طفل؟

ينص القانون على أنه يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز اذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز

هل تتأثر الأم الحاضنة خلال الاجازة بالترقيات؟

نص القانون على أنه يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل

ما هي الامتيازات التي تحصل عليها الأم الحاضنة؟

ينص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها طفلها وحتى بلوغه العامين

هل يمنح القانون امتيازات الموظفة الحامل؟

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل

ما هي الاجازة التي يجوز للأم في رعاية أطفالها؟

نص القانون على أنه تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة

هل تطرق القانون لاجازة الأم في حالة وفاة الرضيع؟

نص القانون على أنه تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وان توفى مولودها

في حالة سفر الزوج هل يحق للزوجة الحصول على إجازة؟

ينص القانون على أنه تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج

ما هي الإجازات التي يمكن أن تحصل عليها الموظفة او الأم في القانون؟

تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية