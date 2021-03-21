وظائف قيادية شاغرة بمديرية الشئون الصحية فى أسيوط.. اقرأ التفاصيل

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن حاجة المحافظة لشغل بعض الوظائف القيادية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1219 لسنة 2017، لافتاً إلى تلبية احتياجات المحافظة بكافة القيادات ومعاونيهم من المؤهلين لشغل هذه المناصب، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك، حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الوظيفة القيادية التى تم الإعلان عنها تتضمن حاجتها لـ(مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض) وذلك بموازنة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للعام المالى 2020/2021، لافتاً إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية مؤكداً عدم الالتفات للطلبات التى تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الاعلان) الذى يبدأ من 25 مارس الجارى ونهايته 23 أبريل القادم.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة أنه على راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر من تاريخ نشر على أن يتم ارفاق الأوراق المطلوبة عدد أصل و 6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة) وهى (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية ، بيان بالإنجازات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها ومقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط بالإضافة إلى تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة فى مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر أن وجدت كذا عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مضيفاً أنه يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب الأسنان وبكالوريوس طب وجراحة على أن يكون قد قضى مدة مقدارها عامين على الأقل فى الدرجة الأولى مباشرة أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 فضلاً عن اجتياز البرنامج التدريبى المقرر لشغل الوظيفة ولديه القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.