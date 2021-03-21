مايا مرسى تعلن تغيير شعار المجلس القومى للمرأة للتعبير عن العصر الذهبى

كتب محمد عبد العظيم

قدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، التهنئة للمرأة المصرية في ظل الاحتفال تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أكد على أن تكريم المرأة حق من حقوق الإنسان.

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، أن المجلس القومى للمرأة منذ نشأته يمثل الظهر والسند للمرأة المصرية على طول 20 عاما، لافتة إلى أن شعاره كان تمثال نهضة مصر وخلفه الشمس للتعبير عن آمال المرأة وطموحها، وتم إعادة تصميم هذا الشعار في ظل العصر الذهبى الذى تعيشه والذى أمن بحقوقها وأمن لها التقدم والتمكين.

وتابعت الدكتورة مايا مرسى أن المستفيدات من المجلس القومى للمرأة 29 مليون مستفيدة في كافة ربوع مصر، ونجح المجلس خلال 5 أعوام في توعية المرأة في جميع المجالات، مؤكدة أن مصر الآن لديها أكثر من 200 نائبة في مجلس الشيوخ والنواب، وهو عدد تاريخى وبهذا العدد أصبح ترتيب مصر في نسبة المرأة في المجالس النيابية 66 بعد أن كان الترتيب في السابق 135.

وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة أننا أمام خطوة تاريخية بعد 72 عاما من النضال بوصول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، متابعة: "حقا أنه عصر ذهبي يمهد الطريق أمام المرأة المصرية.. وشهد عام 2020 إقرار قوانين وإجراء تعديلات على قوانين لتحقيق الحماية والمساوة للمرأة والتي عبرت عنها المقولة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى: "لن أوقع على قانون لن ينصف المرأة المصرية".

وقالت الدكتورة مايا مرسى أن هذه الفرصة لكى أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى محافظ البنك المركزى في ملف الشمول المالى، وإلى الحكومة في إطلاق العديد من البرامج لتأهيل وتمكين المرأة والتوعية بمخاطر الهجرة الغير الشرعية وغيرها من القضايا، مؤكدة أن نهج المجلس وفق أسس ومعايير لتطبيق أدوات دولية لتحقيق المساوة بين الجنسين، والدولة المصرية منفتحة على العالم تأخذ منه بما يناسبها ونعمل بشكل دائم مع شركاء التنمية الدوليين.

وقدمت مايا مرسى الشكر إلى طبيبات وممرضات مصر دور كبير في مواجهة جائحة كورونا، متابعة: "نعيش عهدا ذهبيا يسلح الأجيال بالحقوق والواجبات.. رسائل من القلب إلى رئيس مصر.. عاشت مصر قوية".