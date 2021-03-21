لماذا يطلب الطبيب تحليل جلوكوز السائل الدماغى الشوكى؟

كتبت فاطمة خليل

اختبار الجلوكوز في السائل الدماغي الشوكي، من الاختبارات الهامة التي تكشف عن حدوث عدوى في الدماغ مثل: التهاب السحايا، وعادة ما يكون هذا الاختبار جزءًا من اختبار يسمى تحليل السائل النخاعي، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار جلوكوز السائل الدماغي الشوكي، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

ما هو اختبار الجلوكوز في السائل الدماغي الشوكي ؟



يقيس هذا الاختبار كمية الجلوكوزأو السكر، في السائل الدماغي الشوكي (CSF)، وهو السائل الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي.

عادة ما يكون لدى الأشخاص المصابين بعدوى خطيرة في الدماغ أو النخاع الشوكي مستويات جلوكوز أقل في السائل الدماغي النخاعي مقارنة بالأصحاء.

عادة ما يكون هذا الاختبار جزءًا من نظرة شاملة على السائل الدماغي النخاعي ويتم استخدامه للمساعدة في تشخيص التهابات الجهاز العصبي المركزي. يمكن استخدامه أيضًا للمساعدة في تشخيص بعض الحالات الأخرى.

وعادةً ما يكون دماغك محميًا من أي بكتيريا في مجرى الدم بواسطة حاجز رقيق، يسمى هذا الحاجز الدموي الدماغي، ولكن عندما تكون مريضًا ، يمكن أن يتسرب هذا الحاجز الدموي الدماغي، مما يسمح للبكتيريا والمواد الأخرى بالمرور.

يمكن أن تصل البكتيريا والفيروسات والجراثيم الأخرى إلى النخاع الشوكي والدماغ، مما قد يتسبب في تورم الدماغ والتهاب الجهاز العصبي.

لماذا يطلب الطبيب اختبار الجلوكوز في السائل الدماغي الشوكي؟



قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كانت لديك أعراض عدوى محتملة في الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي ، مثل التهاب السحايا. وتشمل هذه:

-صداع حاد

-غثيان

-التقيؤ

-التهيج

-الحساسية للضوء

-ارتباك

-التغييرات في الوعي

-تصلب الرقبة الشديد مما يجعل من الصعب ثني رأسك للأمام

غالبًا ما يخضع الأطفال لاختبار السائل النخاعي إذا اشتبه طبيبك في إصابتهم بعدوى خطيرة يمكن أن تسبب التورم وتلف الدماغ.