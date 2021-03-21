اليوم السابع
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كافحت 15 عاما من أجل أبنائها.. الأم المثالية فى المنوفية بعد تكريمها من الرئيس

الأحد، 21 مارس 2021 09:09 م
كافحت 15 عاما من أجل أبنائها.. الأم المثالية فى المنوفية بعد تكريمها من الرئيس الام المثالية
المنوفية محمد فتحى

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قالت وفاء محمد على عبد الله على، الحاصلة على جائزة الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، أنها سعيدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأمهات مصر المثاليات فى عيد الام .
 
 
وأضافت الأم المثالية على مستوى المحافظة، إننا لا لم أفعل شيئ كبير سوى أننى منذ وفاة زوجى حرصت كل الحرص على تربية أبنائى محمد حت أصبح نقيب بالقوات المسلحة ، ومريم حاصلة على كلية العلوم جامعة المنوفية ، ووهبت لهم عمر كله.
 
 
وتقول  مريم عبد البحيرى الحاصلة على بكالوريوس كلية العلوم جامعة المنوفية، والمقيمة بقرية العسالتة التابعة لمركز شبين الكوم ، نجلة السيدة وفاء محمد عبد الله على الحاصلة على جائزة الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، أن والدتى كافة كثير مع والدى الذى  قد بمرض أورام وظلت بجواره أكثر من عامين داخل مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكانت عينها لاترى النوم وهى جالسه بجواره سوى ساعتين أو ثلاثة طوال اليوم لشعوره بتعب شديد طوال الوقت.
 
 
وأضافت نجلة السدة وفاء محمد عبد الله على الحاصلة على جائزة الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، أنه عقب وفاة والدى منذ 15 عاما كافحت والدتى كثير من أجل تربيتنا أنا وشقيقى محمد نقيب بالقوات المسلحة ، ورفضت التزوج رغم تقدم العديد للزواج منها لان عمرها عقب وفاة والدى كان 36 عاما ، إلا أنها وهبت حياتها لتربيتنا والسهر على راحتى أنا وشقيقى .
 
 
 
وتحكى مريم عبد البحيرى الحاصلة على بكالوريوس كلية العلوم جامعة المنوفية، نجلة السيدة وفاء محمد عبد الله على الحاصلة على جائزة الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، قائلة: جلست يوم واحد مع والدى المريض بسبب تعب والدتى وإجرائه عملية جراحية إلا أننى لم أستطيع تكملت اليوم ووقتها شعرت كمية التعب الكبير التى تعيشه والدتى وقتها ، وكان والدى لايستريح مع أحد سوى والدتى .
 
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

الام المثالية

مركز شبين الكوم

عيد الام

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