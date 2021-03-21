قصة تاجر أخفى صفقة حشيش في أقساط اللبن بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص، تم ضبطهم وبحوزتهم 242 فرش حشيش مخدر في أوسيم، كانوا يخبئون المخدر بأقساط خاصة بنقل اللبن، حيث أن المتهم الرئيسي استغل سابقة عمله كتاجر ألبان، وأخفى المخدر داخل أقساط اللبن بمنزله.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهمين كانوا يستعدون لترويج المضبوطات البالغ وزنها 25 كيلو من مخدر الحشيش، بمنطقة أوسيم، والمناطق المجاورة لها، ونقلها عبر سيارة ملاكي، داخل أقساط اللبن، لتحقيق ثروة طائلة، وأن المتهم الرئيسي تاجر الألبان، ومتهم آخر يقيمان بمنطقة أوسيم، بينما المتهمان الآخران من خارج المنطقة.

واعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، وحيازتهم بندقية وفرد خرطوش، بقصد الدفاع عن أنفسهم خلال ترويج المضبوطات، كما اعترفوا بحيازتهم مبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات للرائد وليد كمال رئيس مباحث البراجيل في أوسيم، تفيد استعداد 4 أشخاص لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وعقب الحصول على إذن من المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بضبط المتهمين، تم إعداد كمين لهم، وتمكن الرائد وليد كمال من ضبطهم، وبحوزتهم 242 فرش حشيش، وسيارة ملاكي، وبندقية وفرد خرطوش، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، فأحالهم العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.