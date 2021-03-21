قصة استيلاء 5 متهمين على مواد بترولية من خط أنابيب الصف

كتب أحمد الجعفرى

منطقة صحراوية بعيدًا عن المناطق السكنية، يتوسطها مصنع مهجور، يمر به خط أنابيب بترول، كان هو الهدف الذى وضعته عصابة مكونة من 5 أشخاص للاستيلاء على المواد البترولية وإعادة بيعها، وتحقيق ربح غير مشروع.

فى منطقة تعرف باسم عرب أبو ساعد وتتبع مركز الصف بجنوب محافظة الجيزة، بدأ 5 متهمين فى تنفيذ خطتهم القائمة على سرقة الموادة البترولية من خط أنابيب يمر بمصنع مهجور، وقاموا بتركيب محبس بالخط، وسحبوا كميات ضخمة من المواد البترولية.

ساعد المتهمين فى تنفيذ خطتهم أحد الخفر المسئولين عن تأمين المنطقة التى يمر بها خط أنابيب البترول، وبدلًا من قيامه بمهام عمله فى حماية تلك الأنابيب، سطى عليها بمساعدة المتهمين.

لم يستمر نشاط المتهمين طويلًا حتى نجحت أجهزة الأمن فى رصد نشاطهم، وتمكنت من ضبط 3 من المتهمين، وسيارتين أحدهما مُحملة بتنك بداخله 20 ألف لتر مواد بترولية "سولار" ملك أحدهما، والسيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وقيامهم باستخدام السيارتين المضبوطتين عن طريق محابس غير مشروعة بنطاق خفرة المتهم "الخفير" بقصد بيعها فى السوق السوداء.