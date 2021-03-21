قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى حى شرق أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أسيوط – فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمقر مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات بحى شرق ضمن القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، رافقه خلال الجولة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وحسام دردير مدير إدارة المدارس الرسمية والتجريبية ولفيف من قيادات مديرية الصحة والإدارة الصحية بحى شرق.

وتفقد المحافظ ومرافقوه عيادات القافلة الطبية التى تقوم بالكشف المجانى على المواطنين فى التخصصات المختلفة ومنها النساء والتوليد والباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والصدر والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة مع تقديم وصرف العلاج للحالات بالمجان من صيدلية القافلة التى تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية من خلال المشاركات المجتمعية لبعض شركات الأدوية على أن يتم تحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات وعلاجها على نفقة الدولة، بالإضافة إلى أن القافلة تضم مسئولى التثقيف الصحى والتوعية الصحية فى كافة المجالات بهدف الوصول للمواطن ومنحه التوعية اللازمة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى لقياس الضغط والسكر على المواطنين وعلى المترددين على القافلة وتابع المحافظ إجراءات الكشف على المواطنين وصرف الأدوية للمرضى.

ووجه محافظ أسيوط شكره وتقديره للأطباء المشاركين فى القافلة والمشرفين عليها من قيادات مديرية الصحة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة والتعاون من قيادات مديرية التربية والتعليم وتسهيل وتنظيم دخول المواطنين للكشف الطبى والاستفادة من خدمات القافلة، مشيداً بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا على الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيه بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم القافلة ونجاحها فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن القوافل الطبية وأماكن تنفيذها، وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، ومتابعة سير عمل القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا وفقا للخريطة التى أعدتها المحافظة لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية والارتقاء بالقطاع الصحى بالمحافظة.



محافظ أسيوط يتفقد القافلة الطبية



محافظ أسيوط يتفقد القافلة الطبية بمدرسة الشهيد أحمد جلال