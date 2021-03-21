عميد تجارة القاهرة: بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى السبت 3 أبريل

كتب ــ محمد صبحى

قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن طلاب الكلية يواصلون امتحانات الفصل الدراسى الأول حتى الآن، موضحا أنه من المقرر انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 3 أبريل لطلاب الفرقة الأولى والثانية، خاصة وأنهم ينتهون من امتحانات الفصل الدراسى الأول مع نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إعلان جداول محاضرات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الكلية مع نهاية الأسبوع الجارى على موقع الكلية، موضحا أن الدراسة ستكون بنظام التعليم الهجين الذى يمزج بين التعلم عن بعد" أون لاين" والتعليم الحضورى المباشر داخل قاعات المحاضرات.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه تم تقسيم أيام الأسبوع على طلاب الكلية وذلك فى سبيل تحقيق تخفيف الاعداد بالكلية نظرا لكثافة أعداد الطلاب، حيث إن الكلية تضم حوالى 57 ألف طالب وطالبة، موضحا أنه تم تخصيص أيام السبت والأحد والأثنين لطلاب الفرقة الأولى والثانية، وباقى الأسبوع لطلاب الفرق الثالثة والرابعة.

واستطرد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه سيتم تطبيق ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال انتظام الفصل الدراسى الثانى، ومتابعة دقيقة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا بما لضمان الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة بداية من التشديد على ارتداء الكمامة وكذلك تعقيم دورى لقاعات المحاضرات .