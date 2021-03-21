ضبط 2270 قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية وحبس المدير المسئول 4 أيام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار حمدي عامر مدير نيابة قسم أول سوهاج، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهم لكمية من الأقراص المخدرة على عملائهم المتعاطين بدائرة القسم، وقررت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بالمديرية، وضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام عاطلين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرئد اسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج وتم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية بالاشتراك الدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة بمديرية الصحة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط صيدلية بدائرة قسم أول سوهاج لقيامها بالإتجار بالمواد المخدرة وتم ضبط المدير المسئول والقائم بالبيع بالصيدلية 30 سنة، ومقيم في حى راشد قسم أول سوهاج أثناء قيامه بالإتجار بالأقراص المخدرة.

وتم ضبط 1500 قرص مخدر مدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وضبط أدوية وأقراص جنسية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بإجمالى 450 قرص جنسى مجهول المصدر، وتم ضبط أدوية غير مسجله بوزارة الصحة بإجمالى 320 قرص، وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 600 جنيه.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1528لسنة 2021 جنح قسم اول سوهاج.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات و ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط مسجل شقى خطر مخدرات للاتجار بالمواد المخدرة، يقيم بشارع النوبى بدائرة قسم اول سوهاج، بحوزته طربه لمخدر الحشيش و 44 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر يزنوا 400 جرامًا تقريبا، هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 200 جنيها.

و تم التحفظ على المتهم والمضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1502لسنة 2021 قسم أول سوهاج.