صندوق تطوير العشوائيات: تنفيذ بناء 500 ألف وحدة بتكلفة 250 مليار جنيه

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة تهتم ببناء المرأة لأن المرأة هى الأسرة، والدولة حريص على بناء الأسرة من خلال دعم المرأة، موضحا أن الصندوق بدأ يعمل فى المبادرة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى "سكن لكل مواطن".

وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن دعم المراة يؤدى إلى بناء مجتمع صالح، موضحا أن مبادرة سكن لكل مواطن تستهدف بناء 500 الف وحدة، وسيكون بنائها على جميع المستويات بتكلفة 250 مليار جنيه.

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات،: بدأنا فى إيجاد الأراضى التى سنبنى عليها المشروعات، وستتضمن بناء 157 مشروعا 500 الف وحدة، وبدأنا فى 32 مشروعا بدأنا بشكل كامل يضم 100 ألف وحدة، فى عدد من المحافظات.