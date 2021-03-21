اليوم السابع
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شيخ الأزهر يوافق على صرف 1000 جنيه لكل العاملين بمناسبة شهر رمضان

الأحد، 21 مارس 2021 02:38 م
شيخ الأزهر يوافق على صرف 1000 جنيه لكل العاملين بمناسبة شهر رمضان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب ــ لؤى على

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وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1000 جنيه بمناسبة قرب شهر رمضان لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية

وكان الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، صدق على صرف مكافأة مالية قدرها "ألف جنيه" لجميع منتسبى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الجامعة أنه شدد على ضرورة صرف هذه المكافأة قبيل شهر رمضان المبارك لجميع  منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال، نظرًا للجهد المبذول، ودعمًا لهم، وتخفيفًا عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 


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