شرطة تشاد تفرق تظاهرة للمطالبة بالتناوب السياسى خلال انتخابات الرئاسة

أنجامينا /أ ش أ/

فرقت الشرطة فى تشاد، تجمعات للمجتمع المدنى والمعارضة الذين يطالبون بالتناوب السياسى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة فى البلاد والمقررة فى 11 شهر أبريل المقبل حيث يتولى السلطة الرئيس "إدريس ديبى إيتنو" منذ أكثر من 30 عاما.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - أن هذه التظاهرات نظمت بدعوة من المعارض "صالح كبزابو" والذى أعلن انسحابه مؤخرا من سباق خوض الانتخابات الرئاسية القادمة والناشط الشاب "سوكيس مسرة" فى شوارع العاصمة "أنجامينا".

وأضاف الراديو، أن المحتجين أحرقوا بعض الإطارات فى عدد من مناطق العاصمة قبل أن تفرقهم الشرطة بسرعة، موضحا أن السلطات التشادية حظرت التجمعات الجمعة الماضية متذرعة بخطر "الإخلال بالنظام العام" فى البلاد.

يذكر أن ثلاثة مرشحين تم اختيارهم على القائمة قد أعلنوا انسحابهم من السباق الرئاسي، بمن فيهم كبزابو الذى أعلن انسحابه الأسبوع الماضي.

وفى هذه المرحلة، سيواجه سبعة منافسين بعضهم البعض فى 11 أبريل المقبل بدلا من تسعة، هم زعيم المعارضة "فيليكس رومادونجار نيالبى فيليكس" والفيدرالى "بريس مبايمون" والوزير الأول السابق "باهيمى باداكيت ألبرت" وأول امرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية الوزيرة السابقة "ليدى بيسيمدا".

والمرشحون الآخرون هم المهندس "يومبومبى ثيوفيلي" ورجل الأعمال "ألادوم بالتازار" اللذين ستكون هذه أول تجربة انتخابية لهما.