اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط تشكيلين عصابيين بحوزتهما 2.75 كيلو هيروين وشادو بالقليوبية

الأحد، 21 مارس 2021 01:22 م
سقوط تشكيلين عصابيين بحوزتهما 2.75 كيلو هيروين وشادو بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة بنطاق طوخ وشبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط 2  كيلو ونصف من المخدرات المتنوعة هيروين واستروكس وشادوا، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث المخدرات، يفيد ورود معلومات بقيام تشكيل عصابى بطوخ وشبرا الخيمة ببيع وترويج المخدرات على نطاق واسع.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتمت مداهمة قرية كفر منصور التابعة لدائرة مركز طوخ، وأسفرت عن ضبط "ع س ح"، وهروب زوجها "ي . م" ونجليها " م ي م" و" ق ي م"، وضبط بحوزتها كيلو وربع هيروين، و350 جرام استروكس، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومصوغات ذهبية.

كما تمكنت الحملة من ضبط تشكيل عصابى لترويج الأستروكس فى شبرا الخيمة، دائرة قسم ثانى، وهم "ه ن ا" 21 سنة، و"م ك ن" 25 سنة، و"ك م ن" 29 سنة عاطلين، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 600 جرام، و500 جرام من مخدرالشادو، ومبلغ مالي 1405 جنيها، و3 هاتف محمول، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.


مباحث المخدرات

الاتجار بالمخدرات

الهيروين

الشادو

الاستروكس

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة حرق سيارة محامى ببنها: خلافات عائلية

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:03 ص

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة