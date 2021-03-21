سقوط تشكيلين عصابيين بحوزتهما 2.75 كيلو هيروين وشادو بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة بنطاق طوخ وشبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط 2 كيلو ونصف من المخدرات المتنوعة هيروين واستروكس وشادوا، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث المخدرات، يفيد ورود معلومات بقيام تشكيل عصابى بطوخ وشبرا الخيمة ببيع وترويج المخدرات على نطاق واسع.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتمت مداهمة قرية كفر منصور التابعة لدائرة مركز طوخ، وأسفرت عن ضبط "ع س ح"، وهروب زوجها "ي . م" ونجليها " م ي م" و" ق ي م"، وضبط بحوزتها كيلو وربع هيروين، و350 جرام استروكس، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومصوغات ذهبية.

كما تمكنت الحملة من ضبط تشكيل عصابى لترويج الأستروكس فى شبرا الخيمة، دائرة قسم ثانى، وهم "ه ن ا" 21 سنة، و"م ك ن" 25 سنة، و"ك م ن" 29 سنة عاطلين، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 600 جرام، و500 جرام من مخدرالشادو، ومبلغ مالي 1405 جنيها، و3 هاتف محمول، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.