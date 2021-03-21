اليوم السابع
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سقوط المتهمين بالتعدى بالضرب على بائعة بالبحر الأحمر

الأحد، 21 مارس 2021 08:00 م
سقوط المتهمين بالتعدى بالضرب على بائعة بالبحر الأحمر كلابش ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالاعتداء بالضرب إحدى الفتيات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر وعقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط الشخصين اللذين قاما بالتعدى على الفتاه (لأحدهما معلومات جنائية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.. وأقرا بقيامهما بالتعدى على المذكورة بسبب حدوث مشادة بينهم عند شرائهما لبعض المنتجات التى تقوم ببيعها.

كما أمكن تحديد الفتاه المعتدى عليها "بائعه متجوله" جارى إستدعائها وسؤالها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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