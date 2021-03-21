اليوم السابع
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رويترز: ترامب يعتزم العودة لوسائل التواصل الاجتماعي بمنصته الخاصة

الأحد، 21 مارس 2021 08:26 م
رويترز: ترامب يعتزم العودة لوسائل التواصل الاجتماعي بمنصته الخاصة ترامب
(رويترز)

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قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفوكس نيوز اليوم الأحد إن ترامب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وجاء القرار بعد أن علقت منصات تويتر وفيسبوك وغيرهما من المواقع حساباته على أثر هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس.

وأبلغ جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب لعام 2020، الشبكة بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به من شأنها "إعادة تعريف اللعبة بالكامل".

ولم يقدم ميلر مزيدا من التفاصيل، ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المسؤولين في منظمة ترامب.

 

 

 


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توتير

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