رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الطب الدفعة 34

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى مرحلة البكالوريوس بكلية الطب الدفعة 34، وأعلن الدكتور محمود قورة عميد الكلية، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير عام ممتاز بلغ عددهم 223، وبلغ عدد الحاصلين على تقدير عام جيد جدا 300 طالب وطالبة، وحصل 121 طالبا وطالبة على تقدير عام جيد.

وعقد رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

تم خلال الاجتماع عرض لما يتم بإنشاءات وتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا وتسليم الموقع للهيئة الهندسية وأعمال الحفر للمنشآت الجديدة وعمل سور حول الأرض، وعرض لما تم الانتهاء منه بمزرعة الراهب ونقل القطيع والعنابر من طوخ طنبشا، كما تم عرض ما تم تنفيذه من أعمال منظومة حماية مبنى كلية طب الأسنان والسلم المعدنى وأعمال الحريق ومتطلبات الحماية المدنية، وماتم من أعمال مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، ومتابعة أعمال الصيانات بجميع وحدات الجامعة.