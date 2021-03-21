حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالتخلص من زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار أحمد صلاح، مدير نيابة طهطا بإشراف المحام العام لنيابات شمال محافظة سوهاج، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة المحضر 1049 إدارى مركز طهطا، عقب قيامه بالتخلص من زوجته عن طريق الخنق بمسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية بينهما في دائرة مركز طهطا.

وكانت لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة مصرعها، واتهمت أهليتها زوجها و3 من أسرته بارتكاب الواقعة، والذين تم ضبطهم بمعرفة ضباط وحدة مباحث المركز وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت الحقيقات في الواقعة عقب ورود تحريات المباحث.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ من اللواء جلال أبو سحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة ربة منزل بقرية الجريدات دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزى.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين وفاة ربة منزل" 25 سنة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق في الرقبة ووجود إصابات بالرأس وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وضم المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز، والرئد محمد عبد الصبور، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والرائد احمد الكاشف معاون مباحث المركز.

وبمناظرة الجثة وجد آثار إصابة بالرقبة والرأس وبسؤال أهليتها اتهم زوجها ووالدته ووالده وشقيقه بإرتكاب الواقعة وتم القبض عليهم جميعا وبمواجهتهم بالإتهام أشار الزوج إلى أن هناك 3 أشخاص قاموا بالدخول للمنزل ليلا بقصد السرقة وعندما قامت الزوجة بمقاومتهم قاموا بقتلها.

كلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ومناقشة المتهم للوصول الي السبب الرئيسي وراء الحادث الجريمة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتم التصريح بالدفن عقب ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 1049 إدارى مركز شرطة طهطا وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.