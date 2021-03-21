حبس صاحب شركة و3 عمال أحرقوا المصنع عمدا واتهموا فتاة رفضت زواجه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة الصالحية الجديدة بالشرقية، برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس صاحب مصنع حلويات ومسئول الأمن بالمصنع ونجله وأحد العمال، بتهمة الحرق العمد لمصنعه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة الصالحية الجديدة من صاحب مصنع حلويات 33 عاما محل إقامته مركز أبو حماد، بنشوب حريق بمصنع حلويات ملكه بدائرة قسم الصالحية الجديدة، واتهم ربة منزل وزوجها بالتسبب فى الحريق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 339 إدارى قسم شرطة الصالحية الجديدة لسنة 2021.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بمعرفة محمد محفوظ، وكيل النائب العام، قيام صاحب المصنع بالاتفاق مع مسئول أمن المصنع ونجله وعامل بالمصنع، على إشعال النيران ببوابة المصنع والمدخل، انتقاما من فتاة كان على علاقة عاطفية بها ثم تزوجت.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم الصالحية الجديدة برئاسة الرائد أحمد بنديرى، رئيس المباحث ومعاونيه، برئاسة العميد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، إلى صحة الواقعة، وتم القبض على صاحب المصنع ومسئول الأمن ونجله وعامل، ومناقشة الفتاة أقرت بقيام صاحب المصنع بإكراهها على التوقيع على إيصالات أمانة، وسابقة تحرير محضر فيها وفي زوجها بسرقة مبلغ مالى من المصنع، انتقاما منها، وتبين صحة أقوالها.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.