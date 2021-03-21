تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 7.04 مليون ورقة، وبقيمة تداول 429.1 مليون جنيه، تلاه سهم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 208.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 387.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "المجموعة المصرية العقارية"، بحجم تداول بلغ 15.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 205.8 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة منقسمة" بحجم تداول 4.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 164.7 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 8.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 161.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس، "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)"، بحجم تداول بلغ 287 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 153.3 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 46.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 134.8 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 3.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128.9 مليون جنيه، وفى التاسع "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب" بحجم تداول 128.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 126.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 402.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 123.5 مليون جنيه.

والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.