مؤسسة الجمال الخيرية وCIB يبيعان حصتهما بشركة سي أي كابيتال لبنك مصر

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع 3 مساهمين رئيسيين حصصهم بالشركة لصالح بنك مصر لترتفع نسبة مساهمة البنك إلى 90%، وهم؛ أولًا البنك التجاري الدولي وباع 68.5 مليون سهم بسعر 4.7 جنيه بقيمة إجمالية 321.8 مليون جنيه لتنخفض حصته من 7.561% إلى 0.713%، وتم تنفيذ هذه الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ثانيًا مؤسسة محمود الجمال الخيرية وباعت 49.3 مليون سهم بسعر 4.7 جنيه بقيمة إجمالية 231.5 مليون جنيه لتنخفض حصتها من 5.439% إلى 0.513%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال نفس شركة السمسرة.

وباع المساهم الثالث إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي عدد 106.8 مليون سهم بسعر 4.7 جنيه بقيمة إجمالية 502.1 مليون جنيه لتنخفض مساهمته من 11.769% إلى 1.113%، مع نسب لحصص مرتبطة لكلا من ميسون بنت عبد الله بن علي العبيدي بنسبة 0.225%، نجله عبدالله علي بنسبة 0.055%.

أعلنت شركة سى إى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إتمام صفقة استحواذ بنك مصر على 66% إضافية من سى آى كابيتال، بعد تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم على أسهم الشركة لـ652.8 مليون سهم بقيمة 4.7 جنيه للسهم، لترتفع حصة البنك من 24.13% إلى 90% من أسهم الشركة، ويتبقى 100 مليون سهم للتداول الحر في البورصة.

وكانت تغطية طلبات عملية شراء أسهم سى آى كابيتال قد وصلت إلى 1.1 مرة يوم الخميس الماضى، إذ وصل المعروض للبيع من المساهمين إلى ما يراوح 720.8 مليون سهم.

واتجهت كبار البنوك المحلية مؤخراً إلى الاستحواذ وشراء حصص حاكمة بعدد من بنوك الاستثمار، بدأ هذا الاتجاه البنك الأهلى المصرى نهاية عام 2019 بالاستحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وبعدها بفترة قصيرة اشترى بنك مصر حصة بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قبل أن يرفع حصته إلى 90%.