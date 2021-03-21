تحرير 706 محاضر خلال حملات مكثفة على الصيدليات ومخازن الأدوية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، مشددا على تنفيذ قرارات الاغلاق للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة .
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ عده حملات تفتيشيه خلال الفترة الماضية برئاسة الدكتورة نسرين نادر عبد العزيز مديرة إدارة التفتيش الصيدلي.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 706 محضر للمؤسسات الصيدلية المخالفه ولعدم وجود مدير لمزاولة مهنة الصيدلة أو لوجود أدوية محظور بيعها في الصيدليات وذلك خلال المرور علي 4046 صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية.
كما تم المرور علي 353 من المستشفيات الحكومية العامة ومخازن المديرية الإقليمية و المخازن الفرعية بالإدارات الصحية والمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة ورعاية الطفل ومستوصفات الصدر وفحصها والتأكد من تقديمها الخدمات الدوائية بصورة جيدة .
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن عدد قرارات الغلق الإداري التي تم تنفيذها 20 قرار وعدد المذكرات المرفوعه بالغلق الإداري بلغت 265 مذكرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة