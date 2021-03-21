تحرير 706 محاضر خلال حملات مكثفة على الصيدليات ومخازن الأدوية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، مشددا على تنفيذ قرارات الاغلاق للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة .

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ عده حملات تفتيشيه خلال الفترة الماضية برئاسة الدكتورة نسرين نادر عبد العزيز مديرة إدارة التفتيش الصيدلي.