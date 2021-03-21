براءة مصر.. "قضايا الدولة" تنتصر بدعاوى تعويض شركتين أجنبيتين بواقعة سقوط الطائرة الروسية

كتب إبراهيم قاسم

حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، على حكم فى دعوتيين تحكيم مقامتين من شركة برينس جروب التركية، وشركة متروجيت الروسية، ضد الدولة المصرية، أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، تعويضا عن فقدانهم استثماراتهم بسبب سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وتمكنت الهيئة بموجب الحكم من تجنيب الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن 200 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 3 مليارات و135 مليون و49 ألف جنيه تقريباً.



اعضاء هيئة قضايا الدولة

تفاصيل النزاع ترجع إلى زعم الشركتين فقدانهم استثماراتهم بمصر واصابتهم بأضرار مالية جراء سقوط طائرة ايرباص 321 فوق شبه جزيرة سيناء بتاريخ 31 اكتوبر 2015، مما حدا بهم إلى إقامة قضيتين تحكيمتين استثماريتين دوليتين ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقيتي الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وكل من تركيا وروسيا.



فريق هيئة قضايا الدولة

وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة الثلاثة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصارفي ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضيتين.

وبذلك تكون الهيئة قد حققت خمس انتصارات على التوالي خلال عام واحد في قضايا التحكيم الدولي، وخمسة عشر انتصاراً في قضايا المنازعات الخارجية خلال السبعة أعوام الأخيرة.

يذكر أنه بهذين الحكمين تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها خلال السبعة أعوام المنصرمة ما يعادل تقريباً ستة مليارات وثلاثمائة وستة وثمانون مليون دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.