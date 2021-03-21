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بدء احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية

الأحد، 21 مارس 2021 11:06 ص
بدء احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية نيفين القباج - وزيرة التضامن
كتب سمير حسنى

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بدأت احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، وذلك بمقر مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

 

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

 

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، وفينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.


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الأمهات المثاليات

احتفالية عيد الام

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