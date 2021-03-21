اليابان تقرر رسميا منع حضور الجماهير الأجنبية أولمبياد طوكيو

وكالات

قررت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمس السبت رسمياً عدم السماح للجماهير بدخول اليابان لحضور الأولمبياد.

واتخذ القرار اليوم السبت بعد لقاء جمع مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، حكومة مدينة طوكيو والحكومة اليابانية.

وقال منظمو الألعاب في بيان "من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده أنهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية"، مضيفين أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية "تحترمان وتقبلان تماماً هذا القرار".

ويعتبر هذا القرار خطوة غير مسبوقة تقلّص من طموحات المنظمين في تنظيم أولمبياد تاريخي شوّهه فيروس كورونا وتداعياته.

وعندما أرجئ الحدث الكبير الذي يقام مرة كل أربع سنوات الصيف الماضي، اعتبرها المنظمون فرصة لتنظيم حدث يكون "دليل انتصار البشرية على الفيروس".

إلى ذلك، يتحوّل الأولمبياد ليكون حدثاً تليفزيونياً إلى حدّ كبير بالنسبة لمعظم العالم، مع قليل من أجواء البهجة والاحتفال التي تميّز الألعاب في العادة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولي الألماني توماس باخ في افتتاح المحادثات "تحديد أولويات مثل السلامة يعني أيضاً أنه يتعين عليك احترام تلك الأولويات".

تابع "وهذا يعني أيضاً أنه سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة قد تحتاج إلى تضحيات من الجميع".

من جهتها، قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا، إن القرارات ستكون أساسية "لتخفيف القلق بشأن الألعاب داخل وخارج اليابان، حتى يثق الناس بأنها ستقام بطريقة آمنة".

