الولايات المتحدة تبعث "رسالة واضحة" للمهاجرين بعد أزمة الحدود الجنوبية

كتبت: نهال أبو السعود

حث وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، أليخاندرو مايوركاس، اليوم الأحد ، المهاجرين على عدم السفر إلى الأراضي الأمريكية حيث تكافح إدارة بايدن مع زيادة الوافدين، وخاصة القصر، غير المصحوبين بذويهم، على الحدود الجنوبية.

قال مايوركس خلال مقابلة تلفزيونية لقناة ايه بي سي: " الرسالة واضحة جدا ، لا تأتوا، ​​الحدود مغلقة ، الحدود آمنة ".

وأضاف: "نحن نشجع الأطفال على عدم الحضور. الآن ليس الوقت المناسب ليأتي. لا تأت ، الرحلة خطرة. نحن نبني طرقًا آمنة ومنظمة وإنسانية لتلبية احتياجات الأطفال المعرضين للخطر"

ذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن الحكومة الأمريكية كانت تؤوي ما يقرب من 15 الف و 500 مهاجر غير مصحوبين بذويهم يوم السبت ، من بينهم 5 الاف مراهق وطفل في منشآت حرس الحدود غير المجهزة للتعامل معهم.

وأشارت الشبكة إلى أن مرافق حرس الحدود تأوي المهاجرين أيضًا لمدة 136 ساعة في المتوسط ​​، وهو ما يتجاوز حد 72 ساعة.

صرح مايوركاس يوم الأحد إن الولايات المتحدة شهدت أعدادًا كبيرة من الهجرة في الماضي ، مضيفًا أن الإدارة تعرف كيفية معالجة الوضع، قائلا: "نحن نعرف كيف نتعامل معها. لدينا خطة ، وننفذها على خطتنا ، وسننجح."

ومع ذلك ، أشار إلى أن "الأمر يستغرق وقتًا" ، مشيرًا إلى أن السيطرة على الوضع على الحدود في الوقت الحالي صعبة بشكل خاص لأن النظام بأكمله بموجب قانون الولايات المتحدة الذي كان ساريًا في جميع إدارات كلا الطرفين تم تفكيكه بالكامل من قبل إدارة ترامب .

قال مايوركاس: "لذلك نحن نعيد بناء النظام بينما نعالج احتياجات الأطفال الضعفاء الذين يصلون إلى حدودنا".

وفي نفس السياق، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المهاجرين على عدم القدوم للولايات المتحدة خلال مقابلة على نقس الشبكة الإخبارية الأسبوع الماضي حيث قال: "يمكنني القول بوضوح لا تأتي .. لا تترك بلدتك او مدينتك او مجتمعك"