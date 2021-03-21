اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 02:06 م
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النمسا تستثمر 8 .6 مليون يورو لتوفير مياه الشرب النظيفة فى العالم

الأحد، 21 مارس 2021 01:46 م
النمسا تستثمر 8 .6 مليون يورو لتوفير مياه الشرب النظيفة فى العالم مياه شرب _ صورة أرشيفية
فيينا /أ ش أ/

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أعلنت النمسا، أنها سوف تستثمر 6.8 مليون يورو فى العام الجارى فى مشروعات دولية للمساعدة فى تحقيق تقدم كبير فى حق الإنسان فى الحصول على مياه الشرب ، مشيرة إلى أن المياه النظيفة ضرورية للتنمية المستدامة.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه - أنه على الرغم من النجاح فى الحصول على مياه الشرب وتوفير مرافق الصرف الصحى للسكان حول العالم - وفقًا لتقرير المياه العالمى للأمم المتحدة لعام 2020 - لا يزال أكثر من مليارى شخص يفتقرون إلى الوصول الآمن إلى مياه الشرب.

وأشار البيان إلى أن أكثر من أربعة مليارات شخص - أكثر من نصف سكان العالم - لا يتمتعون بوصول آمن إلى المرافق الصحية، مشيرا إلى استمرار الضغط المتزايد على المياه التى تعتبر أثمن مورد على كوكبنا.

كما لفت البيان إلى أن أزمة جائحة كورونا وتغير المناخ والنمو السكانى المطرد أدوا بالفعل إلى زيادة تدهور الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحى فى أفقر مناطق العالم ، منوها بأن أهمية تعاون المجتمع الدولى فى هذا المجال .

 


النمسا

أخبار النمسا

استثمار 8 6 مليون يورو

مياه الشرب النظيفة

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