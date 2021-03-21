المجر: تعرضنا لهجوم سياسى بسبب قرارنا شراء اللقاحين الروسى والصينى

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كشف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده تعرضت لضغوط من قبل دول غربية بسبب قرارها التعاون مع روسيا والصين في شراء لقاحيهما "سبوتنيك في " و"سينوفارم".

وقال سيارتو في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الأحد/- إن القرار بشأن شراء اللقاحين الروسي والصيني جاء بناء على توصيات خبراء من المجر زاروا مواقع تصنيعهما واطلعوا على الوثائق المتعلقة بهذين اللقاحين.

وأضاف أن بلاده تعودت على أن كل ما تفعله يصبح هدفا لانتقادات في البداية، ثم يحذو الجميع حذونا.. وتابع قائلا "تلك هي السياسة".

وكان وزير الخارجية المجري - الذي تلقي التطعيم بـ "سبوتنيك في "- قد أشار إلى أن قرار المجر وصربيا شراء اللقاحين الروسي والصيني كان صائبا.

ولفت إلى أن هناك في أوروبا مجموعة ضغط قوية معارضة لاستخدام لقاحات تم تطويرها خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.