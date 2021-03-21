اليوم السابع
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القبض على المتهم بإلقاء طليقته من الطابق الثالث بسبب خلافاتهما فى الجيزة

الأحد، 21 مارس 2021 01:48 م
القبض على المتهم بإلقاء طليقته من الطابق الثالث بسبب خلافاتهما فى الجيزة خلافات زوجية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف _ أحمد الجعفرى

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بخطف طليقته والاعتداء عليها بالضرب، لإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة بالجيزة، وإلقائها من الطابق الثالث من عقار سكنى. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم تحرير محضر الواقعة وضبطه وأرفق بمحضر الواقعة الأصلى وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.
 
وكان "اليوم السابع" قدم بثا مباشرا مع ربة منزل اتهمت طليقها بالاعتداء عليها بالضرب، بعد اختطافها داخل شقة سكنية مملوكة له فى منطقة إمبابة من أجل إجبارها على توقيع إيصالات أمانة، لابتزازها.
 
وسردت المجني عليها خلال الفيديو تفاصيل الواقعة، والإصابات التى لحقت بها جراء الاعتداء عليها بالضرب، وإلقائها من الطابق الثالث من الشقة السكنية المملوكة للمتهم.

خلافات زوجية

الطابق الثالث

امبابة

قتل

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مديرية أمن الجيزة

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