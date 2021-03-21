اليوم السابع
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العراق يعلن تدمير 3 أوكار للإرهابيين فى قضاء الطارمية شمالى بغداد

الأحد، 21 مارس 2021 08:41 ص
العراق يعلن تدمير 3 أوكار للإرهابيين فى قضاء الطارمية شمالى بغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الأول باللواء الأول قوات خاصة، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية، مشيرا إلى قيام الجهد الهندسي بتفجيرها.

وأضافت، أنه تم العثور أيضا على عبوة ناسفة، وكيلو جرام من مادة نترات الأمونيا و 3 كيلو جرامات من عجينة C4 و3 كيلو جرامات من مادة الكبريت.

 


العراق

قضاء الطارمية

بغداد

الارهاب

الشرطة العراقية

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