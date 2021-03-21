العراق يرحب بالجهود الدولية لإعادة إعمار المدن المُحررة

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن بلاده ترحب بالجهود الدولية لإعادة إعمار المدن المحررة.

وذكر مكتب الأعرجي في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن الأعرجي استقبل اليوم، سفير كوريا الجنوبية في بغداد، جانغ كيونغ-ووك، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، ودعم كوريا الجنوبية وتعاونها في مجال إعمار مدينة سنجار.

وأكد الأعرجي، أن العراق يرحب بكلّ جهد دولي لإعادة إعمار المدن المحررة، وأن بلاده تشهد استقرارا أمنيا مشجعا لدخول الشركات الاستثمارية العالمية، والحكومة العراقية على استعداد للتنسيق مع الدول الصديقة العاملة في البلاد، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري أن بلاده على استعداد دائم لتقديم الدعم والمساعدة للعراق، وفي جميع المجالات.