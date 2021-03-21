اليوم السابع
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العدل تفتتح 6 مأموريات شهر عقارى و6 فروع توثيق مميكنة فى المحافظات

الأحد، 21 مارس 2021 10:50 ص
العدل تفتتح 6 مأموريات شهر عقارى و6 فروع توثيق مميكنة فى المحافظات الشهر العقارى-أرشفية
كتب إبراهيم قاسم

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افتتحت وزارة العدل ثلاثة فروع توثيق جديدة ورفع كفاءة ثلاثة فروع أخرى بعدة محافظات، حيث تمايزت تلك الفروع بالعمل بنظام الشبك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.

ويأتى ذلك في إطار خطة وزارة العدل نحو التوسع في تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشملت الفروع الثلاثة التى تم افتتاحها بعدة محافظات، فرع التوثيق ساحل سليم بأسيوط، وفرع التوثيق منوف بالمنوفية، وفرع التوثيق دمياط الجديدة بدمياط، وفرع التوثيق كفر سعد بدمياط، وفرع التوثيق دمياط بدمياط وفرع التوثيق الزرقا بدمياط.

 

كما تم افتتاح مأمورية للشهر العقاري بمركز الفشن محافظة بنى سويف ، بالإضافة إلى افتتاح خمس مأموريات جديدة للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة وذلك بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والتجمعات العمرانية بمدن النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.


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