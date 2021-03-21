الصناعات الهندسية: نصدر البوتاجاز لـ 50 دولة والمواصفة الجديدة تحتاج عامين

كتب إسلام سعيد

كشف المهندس يسري قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن مصر تصدر إنتاجها من البوتاجاز إلى 50 دولة في أفريقيا وأوروبا وكافة الدول العربية، مشيرًا إلى أن دولتي الإمارات والسعودية تطلب مواصفة الأمان الكامل في صناعة البوتاجاز وباقي الدول تطلب المواصفة العادية، التي نتعامل بها في مصر حاليًا.

وأضاف قطب، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق المواصفات القياسية الجديدة (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، تتطلب مدة لا تقل عن عامين، خصوصا أن التكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة في مصر حاليًا، لافتاً إلى البوتاجاز المصنع في مصر يتم تصديره لكافة الدول دون أي مشاكل أو معاناة.

وأوضح عضو الصناعات الهندسية، أن أزمة فيروس كورونا فرضت عوائق جديدة أمام التصدير، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن من الصين، وهذا منح فرصة للصناعات الهندسية المصرية، التي يجب استغلالها وعدم ارباك القطاع الإنتاجي بالقضايا الجانبية.

وكان مجلس الصناعات الهندسية، كشف ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري2020- 2021 بنسبة 8.4 % لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ1.437 مليار دولار في نفس الفترة من العام الجاري 2019-2020.

وسجلت صادرات القطاع، لشهر يناير 2021 ما قيمته 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي بنسبة ارتفاع 10 %.

وأشار تقرير المجلس، إلى ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7 % والكابلات بنسبة 22 %، والأجهزة المنزلية 22.1 % والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7 %، والأجهزة المنزلية 22.1 %، ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107 %.

وأوضح المجلس، أن من أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية ، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا و اسبانيا واليونان وسلوفينيا والتشيك، والسعودية والعراق والكويت وهونج كونج والأردن والجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا.