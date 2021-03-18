رئيس "التصديرى للصناعات الهندسية": أزمة الشحن بالصين ترفع صادرات السلع الهندسية 20%

كتبت سماح لبيب

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن صادرات قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت منذ شهر ديسمبر الماضى ومستمر حتى الآن بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% والذى يشمل كافة السلع الهندسية من الثلاجات والبوتاجازات والغسالات وكافة أنواع السلع الهندسية الأخرى، وذلك بسبب أزمة ارتفاع أسعار الشحن فى الصين وتراجع خطوط أعداد خطوط الشحن والتى أثرت على صادراتها وتحولت الدول لتوفير احتياجتها من مصر.

وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن ارتفاع صادرات القطاع يعتبر تحدى كبير فى ظل أزمة كورونا التى تجتاح كافة الأسواق التجارية حول العالم، ولابد من استغلال الفرصة التى تعوق صادرات الصين إلى العالم وضخ السلع المصرية إلى السوق العالمى وكثب ثقة الدول فى المنتج المصرى وفتح المزيد من التعاقدات على مدار الفترة المقبلة، حتى بعد عودة خطوط الشحن للسوق الصينى مرة أخرى.

وشهدت صادرات الصناعات الهندسية، ارتفاعا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021 بنسبة 8.4% لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020 ، كما بلغت صادرات القطاع لشهر يناير 2021 لتسجل 218.5 مليون دولار مقابل 198.7مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 10% ، كما ارتفعت صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22% والأجهزة المنزلية 22.1% والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7% والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.

يذكر أن مصانع البوتاجاز فى مصر تناقش مع هيئة المواصفات والجودة منح مهلة لا تقل عن 6 أشهر لبداية تطبيق المواصفة القياسية الجديدة لتصنيع البوتاجاز والتى تخص وضع زرار أمان واحد لغلق البوتاجاز مثل كافة دول العالم ، بديلا عن تصنيعة بـ 2 زرار للأمان أثناء الغلق.