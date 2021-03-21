اليوم السابع
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"الصحفيين" تعلن عن اتفاق مبدئى لعقد جمعيتها العمومية بنادى المعلمين بالجزيرة

الأحد، 21 مارس 2021 08:58 م
"الصحفيين" تعلن عن اتفاق مبدئى لعقد جمعيتها العمومية بنادى المعلمين بالجزيرة نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد

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أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، أنه التقى أمس مع خلف الزناتى نقيب المعلمين، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على أن تستضيف نقابة المعلمين الجمعية العمومية والانتخابات فى مقر ناديها بالجزيرة، وهو أرض فضاء منبسطة مساحتها 5600 متر تكفى للجان الـ23، وبها مساحة أكبر من الحدائق لراحة الأعضاء وقاعة مساحتها 200 متر لاستضافة الجمعية العمومية، لافتا إلى أن نقيب المعلمين أكد أنه لن يتم تقاضى أية قيمة إيجاريه تقديرا للجنة المشرفة على الانتخابات والجماعة الصحفية.
 
وأوضح ميرى، أنه رفع إلى نقيب الصحفيين تقريرا عن الأماكن المُرشحة لعقد الجمعية العمومية يوم 2 إبريل القادم، حيث أكد رئيس اللجنة أن ساحة الانتظار بدار القضاء العالى مساحتها صغيرة، كما أنها غير متاحة للتأجير، ونفس الأمر ينطبق على جمعية الشبان المسلمين.
 
واختتم ميرى حديثه بأن اللجنة فى انتظار رأى مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأنها التقت أمس بعدد من الزملاء المرشحين واللذين أكدوا موافقتهم على الاقتراح الخاص بإجراء الانتخابات بمقر نادى نقابة المعلمين.
 

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الصحفيين

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