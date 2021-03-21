الرئيس السيسي يصافح الطفلة "مايا" خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

كتب سمير حسنى

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

كانت الطفلة الصغيرة، أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى، عددا من الأمهات المثالية فى كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به السيدة فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام، بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت السيدة فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية، وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على عاصى، الأولى على محافظة جنوب سيناء، وفينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء.