الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا "نساء التضامن" باحتفالية تكريم المرأة

كتب محمد عبد العظيم

عرضت الاحتفالية الخاصة بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته فيلما تسجيليا بعنوان: "نساء التضامن"، والذى يرصد شهادات عن دور الدولة المصرية فى مشروع "تكافل وكرامة"، وكيفية دعم المرأة المصرية فى توفير مشروعات صغيرة تساعدهن مثل مشروع "مستورة"، وغيرها.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة، عددا من الأمهات المثالية فى كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، وفينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.