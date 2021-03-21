اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا "نساء التضامن" باحتفالية تكريم المرأة

الأحد، 21 مارس 2021 12:15 م
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا "نساء التضامن" باحتفالية تكريم المرأة الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت الاحتفالية الخاصة بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته فيلما تسجيليا بعنوان: "نساء التضامن"، والذى يرصد شهادات عن دور الدولة المصرية فى مشروع "تكافل وكرامة"، وكيفية دعم المرأة المصرية فى توفير مشروعات صغيرة تساعدهن مثل مشروع "مستورة"، وغيرها.

 

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة، عددا من الأمهات المثالية فى كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.

 

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

 

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، وفينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.


السيسى

الرئيس السيسى

احتفالية تكريم المرأة

تكريم المرأة

الام المثالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة