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الرئيس السيسي للمرأة المصرية فى عيدها: أنت بطلة وإكسير نجاح سياسات الدولة

الأحد، 21 مارس 2021 12:45 م
الرئيس السيسي للمرأة المصرية فى عيدها: أنت بطلة وإكسير نجاح سياسات الدولة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن احتفالية المرأة المصرية تقليدا عزيزا علينا جميعا، وقريبة إلى قلبى بشكل خاص، حيث أصبحت بمثابة درع سنوى تمنحه الدولة المصرية للمرأة المصرية.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، أن المرأة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به فى شتى المجالات، موجها حديثه للمرأة المصرية قائلا: "أنت البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططها فلولا قدرتك على التحمل ما كنا لنصل إلى ما نحن اليه الآن، ودائما كنت إكسير النجاح فى كل معادلة صعبة مر بها الوطن".

 

 


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احتفالية عيد الام

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