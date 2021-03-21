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الرئيس السيسي: على مجلس النواب سرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال

الأحد، 21 مارس 2021 12:49 م
الرئيس السيسي: على مجلس النواب سرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على مجلس النواب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، مشيرا إلى أنه قانون مستقل والنص صراحة على السن القانونى للزواج.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، أنه كلف بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة، وتكليف البنك المركزى بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس بما يتعلق بالقروض للمرأة.

وتابع الرئيس السيسى: "تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثقيف مالى، وكذلك تكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغرامات والمساهمة فى الحد منها، ةتسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات

وقال الرئيس السيسى: "تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مجال صنع القرار، والاستعانة بها فى مركز مجالس الإدارات العامة، وتكليف التضامن باتخاذ إجراءات حول الحاضنة واعتماد نظام لجودتها".

 

 


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