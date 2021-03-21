اليوم السابع
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الجيش العراقى يعلن تدمير 61 وكرا لتنظيم داعش في نينوى

الأحد، 21 مارس 2021 01:00 ص
الجيش العراقى يعلن تدمير 61 وكرا لتنظيم داعش في نينوى الجيش العراقى
وكالات

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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول امس السبت عن تدمير 61 وكراً و24 "كهفاً" بجبال "قره جوغ" في نينوى، خلال 10 أيام.
كمت أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي نينوى .

وذكرت المديرية، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ ، تمكنوا من ضبط ٦ صواريخ مدفع 106 ملم ، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى" .
وأشار البيان إلى أن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مضيفا ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".


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