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وزيرة التضامن: نسبة إلحاق أطفال الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بالمدارس 99%

الأحد، 14 مارس 2021 01:10 م
وزيرة التضامن: نسبة إلحاق أطفال الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بالمدارس 99% نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج التربية الأسرية يستهدف 3.4 مليون أسرة من تكافل وكرامة والتى تقودها شبكة كبيرة من الرائدات الاجتماعات، والتى تبلغ 2400 ومكلفات الخدمة العامة ويبلغ عددهم 4500 وكذلك الأطفال المسجلين فى الحضانات وأسرهم وذلك من خلال المدرسات والمشرفين المدربين على التعامل مع الأطفال وتوصيل المعلومات الصحيحة لهم.
 
جاء ذلك أثناء إعلان الوزيرة إطلاق برنامج الترببة الأسرية، بحضور كل من السفير كريستيان برجر - رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر وجيرومي هوبكنز - ممثل منظمة اليونيسف في مصر وممثلي الوزارات الشريكة وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.
 
وأوضحت الوزيرة أن عدد إلحاق أطفال الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بالمدارس بلغت 99% وهو ما يدل على نجاح الدولة فى توجيه الأسر وتغيير وعيهم، لافته إلى أنه قبل إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية بالتعاون مع اليونيسف والجهات الشريكة قمنا بعمل استطلاع رأي وقمنا بتكوين احصائيات أنطلقنا من خلالها.
 
وأضافت القباج أن أهم محاور التربية التي تتبناها وزارة التضامن التربية البدنية السليمة، التربية والإشباع العاطفي، الأفكار والمعتقدات، السلوكيات والمهارات التي يتعلمها الأطفال والتي تعكس نفسها بوجود العلاقات السليمة، ضبط السلوك بالطرق الإيجابية، مؤكدة أن كل هذه المحاور لابد أن تقترن بالمساواة بين الولد والبنت ومشاركة الأب .
 
 
 
 

وزيرة التضامن

إلحاق اطفال الاسر المستفيدة تكافل وكرامة

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