البيئة: رياح جنوبية تتسبب فى تركيز الأتربة العالقة فى الهواء حتى الأربعاء

وأضافت البيئة، فى بيان اليوم: كما تبين أنه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوى بداية من الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 مارس تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالى والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء 24 مارس .

وأكدت وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333، وتنصح المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.