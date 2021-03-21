اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الدولى يؤكد على المساواة فى توزيع لقاحات كورونا على الدول النامية

الأحد، 21 مارس 2021 09:00 م
البنك الدولى يؤكد على المساواة فى توزيع لقاحات كورونا على الدول النامية ديفيد مالباس
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش البنك الدولى في اجتماعات الربيع المقبلة والتى تنطلق فى 5 أبريل المقبل العديد من الفعاليات المهمة وسبل دعم الدول النامية، ومن بين تلك الموضوعات سيتم مناقشة ملف حصول الدول خاصة الفقيرة على لقاحات فيروس كورونا الفترة المقبلة.

وبحسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمى فإن الفعالية تعقد تحت عنوان " فيروس كورونا: لقاحات من أجل البلدان النامية".

وذكر البنك أنه يُعد إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا فى البلدان النامية عاملا حاسما فى حماية الأرواح، وبناء رأس المال البشرى، وتحفيز التعافى الاقتصادي.

 وتتسبَّب الأزمة الراهنة فى تفاقم أوضاع عدم المساواة فى أنحاء العالم، وما لم يتيسر الحصول على اللقاحات، فإن الفجوة ستزداد اتساعا. ويتطلب ضمان حصول البلدان النامية على اللقاحات وسلامة توزيعها تقوية الشراكة والتعاون على المستويات الوطنى والإقليمى والعالمي.

وأضاف البنك أن هذه الفعالية ستناقش الجهود الجارية فى البلدان النامية للاستعداد من أجل عمليات واسعة النطاق لتوزيع اللقاحات، ومواطن القوة والضعف فى استعداد البلدان، والتدابير اللازمة للحصول على اللقاحات وتوزيعها، وأهمية الشراكة والتعاون فيما بين كل الأطراف صاحبة المصلحة من أجل النجاح.

وكذلك الدور الرئيسى للقطاع الخاص فى تحفيز الابتكار، والإنتاج، والتصنيع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للقاحات والاختبارات والعلاجات لفيروس كوروناوتبنِّى نظرة شاملة لجائحة كورونا لتدارس الفرص والتحديات فى مجالات البحوث والتمويل والسياسات، مع سعينا لبناء أنظمة صحية واقتصادية أقدر على الصمود فى وجه الصدمات الآن - وفى المستقبل.


جائحة كورونا

البنك الدولى

الدول النامية

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر تشارك فى اجتماعات الربيع 2021 لمجموعة البنك الدولى 5 أبريل المقبل

السبت، 20 مارس 2021 11:09 م

البنك الدولى يتعهد بمنح أفغانستان 60 مليون دولار لتعزيز برنامج التطعيم ضد كورونا

الجمعة، 19 مارس 2021 11:00 ص

تونس تؤكد للبنك الدولى التزامها بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية والصحية

الجمعة، 19 مارس 2021 05:00 ص

الصحف المصرية.. موسم كشف تقارير المنظمات الحقوقية ضد مصر.. سر صلابة مؤسسات الدولة المصرية أمام موجات الابتزاز المتتالية بتقارير بعض المنظمات الغربية.. «البنك الدولى » يشيد بجهود مصر فى الإصلاح وتوفير الوظائف

الجمعة، 19 مارس 2021 12:06 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة