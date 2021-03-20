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مصر تشارك فى اجتماعات الربيع 2021 لمجموعة البنك الدولى 5 أبريل المقبل

السبت، 20 مارس 2021 11:09 م
مصر تشارك فى اجتماعات الربيع 2021 لمجموعة البنك الدولى 5 أبريل المقبل البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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تنطلق اجتماعات الربيع لعام 2021 اعتبار من 5 أبريل المقبل حتى 11 أبريل، وذلك بحسب ما أعلنته مجموعة البنك الدولى على موقعها الإلكترونى، حيث سيقام افتراضيا نتيجة جائحة كورونا.

وتناقش الاجتماعات العديد من الملفات منها التعافى الاقتصادى نحو مستقبل أخضر ينعم فيه الجميع بالصمود ولا يقصي أحدا، وإعادة النظر في الديْن، تمويل المستقبل في خضم الأزمة، وكذلك ثلاثة تحولات خضراء، كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض، علاوة على فيروس كورونا، لقاحات من أجل البلدان النامية.

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جانب من المتحدثين

 

ويأتى على رأس المتحدثين فى الاجتماعات ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى و كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسةً الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، جون كيري، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون المناخ، أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولى.

هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، مارى إيلكا بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

 

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بقية المتحدثين منهم وزيرة البيئة 

 

 


اجتماعات الربيع البنك الدولى

صندوق النقد

مجموعة البنك الدولى

كورونا

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