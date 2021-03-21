الأم المثالية بجنوب سيناء.. مدرسة امتهنت الخياطة لمواجهة أعباء الحياة وتربية الأبناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

الأم المثالية بجنوب سيناء .. مدرسة إنجليزى عملت بالخياطة لمساعدة زوجها قبل وفاته بالسرطان وزيادة دخلها لمواجهة أعباء المصاريف

عاشت فترات صعبة طوال حياتها وعانت كثيرا بسبب الدخل البسيط وزيادة أعباء الحياة وتربية الأبناء ومرض زوجها ، حتى استطاعت أن تعبر بأبنائها إلى بر الأمان، إنها هدى عبد الرحمن محمد على، الأم المثالية لمحافظة جنوب سيناء .

تروى الابنة الكبيرة أمنية قصة كفاح الأم فتقول إن والدتها عانت كثيرا في حياتها وجاء الوقت لتكريمها على ما قامت به وما زالت تعطي لنا الكثير، ماما تزوجت عام 1990 وأنجبت ثلاث أبناء وأصبحت المسئولية ثقيلة عليها وزادت المصروفات ، مع العلم إنها تعمل مدرسة لغة إنجليزية تعييين عام 1995 ، ولكن كانت مصروفات الأسرة أكبر من دخلها، مما دفع أبى إلى الانتقال للعمل بشمال سيناء لزيادة دخل الأسرة عام 2000 ، وبالفعل تحسنت المعيشة والحالة الاقتصادية، ولكن كان ذلك لفترة بسيطة خاصة وأننا بدأنا ننتقل إلى مراحل دراسية مختلفة تزيد معها الأعباء المالية مرة أخرى .

وتضيف أمنية، أن والدتها كانت تتحمل المشاق في تربيتهم بجانب التزامات عملها كمدرسة ثم انتقلنا إلى محافظة جنوب سيناء بمدينة راس سدر، حيث عمل أبى ومرت أيام كثيرة صعبة حتى اشترت أمى ماكينة خياطة وعملت بخياطة الملابس للمقربين وذلك لزيادة دخل الأسرة، وبعد سنوات في رأس سدر، انتقلنا من راس سدر لمدينة دهب وحصلت أمى على دبلوم في التربية نظام العامين .

وتابعت أمنية، بدأت أمى رحلة جديدة من المعاناة عندما مرض أبى بالسرطان في الكبد والرئة وكل يوم من طبيب لآخر، واستمرت المعاناة لمدة عام كامل مع تضاعف المصروفات نتيجة تكاليف علاج أبى الذى توفي إلى رحمة الله تعالي عام 2014 ، واستمرت أمى في رحلة كفاحها معنا وكانت في نفس الوقت تسدد ديونها ومصاريفنا إلى أن تخرجنا من الجامعات، فأنا حاصلة علي بكالوريوس خدمة إجتماعية ومتزوجة ولدي طفلة.

وأشارت إلى أن شقيقتها أية حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال وهي متزوجة وشقيقها أحمد بكالوريوس شعبة الدراسات السياحية أعزب، وما زالت أمى تكافح حتى الآن معنا فهى قامت بمساعدة أخى فى شراء أدوات تصوير تحت الماء وبدلة غطس للعمل في مجال السياحة تخصصه وما زال نبع العطاء عند أمى مستمر رغم زواجنا، وأنها سعيدة هي وشقيقاتها بتكريم أمها وحصولها على الأم المثالية علي مستوي محافظة جنوب سيناء فهو جزء بسيط من رد الجميل لها.

هدى عبد الرحمن محمد على _ الأم المثالية لمحافظة جنوب سيناء